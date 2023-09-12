В Липецке устновили памятник Невскому с цитатой из песни SHAMAN

Фото: vk.com/lipetskayaoblast

Новый памятник Александру Невскому с цитатой из песни "Встанем", которая принадлежит исполнителю SHAMAN, открыли в Липецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

"Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно – это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно – великий князь, выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны", – рассказали в мэрии.

По словам представителей пресс-службы, высота статуи Невскому составила 10 метров.

Отмечается, что памятник был установлен благодаря инициативе липецких предпринимателей, они выделили денежные средства на его возведение.

Предприниматели также решили через памятник отразить современные события, в связи с чем на нем была размещена цитата "Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца", взятая из песни, которую исполняет певец SHAMAN, добавили в пресс-службе.

"И строчки из песни SHAMAN тоже выбраны неслучайно. Дело в том, что этот памятник посвящен не только героям прошлого, но и героям современности. Когда закончится специальная военная операция, табличка с датами будет прикреплена на этом памятнике, а сам монумент увековечит память героев, которые в эти минуты куют новую победу России", – резюмировали сотрудники пресс-службы.

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, заявил, что именно эти слова из песни были размещены на памятнике потому, что они продолжают цитату русского полководца. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Согласно повести о житии святого князя Александра Невского, собирая свою дружину, он сказал: "Не в силе Бог, а в правде". Моя песня "Встанем" продолжает: "И правда – за нами", – сказал он.

Ранее в поселке Васильсурск Нижегородской области установили памятник императрице Екатерине II со словом "империатрица". По словам местных властей, в скором времени неверно написанное слово должны были исправить.

Бюст планировалось установить к празднованию 500-летия поселка. В 1767 году Екатерина II побывала в Васильсурске проездом во время путешествия по Волге.



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