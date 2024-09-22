Школы в РФ могут самостоятельно вводить у себя курс логики

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Российские школы могут сами вводить для своих учеников курс по изучению логики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ министерства просвещения РФ на запрос депутата ГД Яны Лантратовой.

Ранее парламентарий выступила с инициативой включить в школьную программу данный курс. Соответствующее обращение она направила главе ведомства Сергею Кравцову.

Программа образовательных учреждений делится на две части: обязательную и формируемую самостоятельно, напомнили в министерстве.

"Образовательные организации, исходя из специфики программы, с учетом потребностей и интересов обучающихся, запросов их родителей, а также своих материально-технических и кадровых возможностей могут включить в учебный план предмет, посвященный изучению логики", – уточнили в ведомстве.

Также школы могут предусмотреть курс по логике во внеурочное время. В таком случае образовательное учреждение самостоятельно выбирает учебно-методический материал и технологии, по которым будет вести занятия, добавили в Минпросвещения.

Ранее Владимир Путин потребовал сократить объем домашних работ, а также убрать лишние контрольные в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы.

Проведение контрольных работ в школах теперь будет регламентироваться на федеральном уровне. В некоторых российских школах контрольные работы занимают до 35% и более всего учебного времени.

