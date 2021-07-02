Оплатить поездку картой или смартфоном можно на всех маршрутах транспорта в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На всех маршрутах городского транспорта Москвы уже работает оплата банковской картой и смартфоном. Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По словам специалиста, этот способ оплаты сейчас популярен не только в транспорте.

"Мы все переходим на бесконтактную оплату не только в общественном транспорте, но и во всех социальных сферах", – отметила Темникова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о развитии столичного метрополитена. Он отметил, что с 1936 по 2010 год было построено около 305 километров метро – 178 станций.

