Андрей Бочкарев: начался второй этап реконструкции участка Каланчевская – Курская МЖД

13:08
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Второй этап реконструкции стартовал на участке Московской железной дороги (МЖД) Каланчевская – Курская. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.
"Строители приступили ко второму этапу реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, организовано реверсивное движение поездов по новому пути, построенному в рамках первого этапа", – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Заммэра объяснил, что рабочие приступили к оборудованию земляного полотна для новых путей.
Кроме того, по словам Бочкарева, одновременно с этим идет реконструкция платформы Каланчевская и строительство вестибюля. Дополнительно обновляется двухпутный путепровод на Комсомольской площади. Помимо этого, будут возведены пять подпорных стен.
Пропускная способность участка Каланчевская – Курская после завершения работ, согласно прогнозам, увеличится вдвое. Бочкарев также отметил, что можно будет начать проработку запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров.
В связи с проведением ремонтных работ на Курском направлении МЖД изменился порядок движения. Между станциями Курская и Каланчевская будет реверсивное движение, также реализуют тактовое расписание – отправление в обе стороны каждые 18 минут.
"Это наш город": реверсивное движение организовали между станциями Курская и Каланчевская
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