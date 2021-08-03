Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД приостановлено

Фото: Агентство "Москва"/Максим Мишин

Движение поездов на Курско-Рижской линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановлено в связи с проблемами в работе инфраструктуры на станции "Люблино". Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"На МЦД-2 и Курском направлении приостановлено движение в область из-за нештатной работы инфраструктуры на станции "Люблино". Специалисты железной дороги принимают все меры для восстановления движения", – говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями в связи с данной ситуацией.

Ранее сообщалось об изменении расписания движения поездов на Киевском направлении МЖД в начале августа. Корректировка связана с проведением путевых работ.