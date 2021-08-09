На Казанском направлении МЖД в августе изменят расписание

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
С 10 по 17 августа на Казанском направлении изменится расписание пригородных поездов. Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании. Это связано с проведением путевых работ на станции "Авсюнино" и Казанском вокзале.
Так, первый путь на станции "Авсюнино" будет закрыт 10 и 11 августа с 08:00 до 14:00, время отправления и прибытия у некоторых пригородных поездов изменится. От/до станций "Черусти", "Шатура", "Куровская" несколько электропоездов проследуют по укороченным маршрутам.
12 августа с 20:40 до 04:35 13 августа будет закрыт третий путь на Казанском вокзале, у части поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Из расписания выведут электропоезда №7147 Раменское – Казанский вокзал отправлением в 21:00 и №7148 Казанский вокзал – Раменское отправлением в 22:00.
Также 15 августа с 20:45 до 04:40 16 августа закроют первый путь на Казанском вокзале. У некоторых составов изменится режим остановок, а у части поездов скорректировано время отправления и прибытия.
Второй путь на Казанском вокзале будет закрыт 13–14 и 16–17 августа с 20:30 до 04:25. В это время у части поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Из расписания выведут электропоезда №7147 Раменское – Казанский вокзал, отправлением в 21:00 и №7148 Казанский вокзал – Раменское отправлением в 22:00.
Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится в августе из-за проведения плановых путевых работ на станции Павшино и участке Люблино – Щербинка.
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