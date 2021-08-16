Почти 40 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Таким образом, в Домодедово задержали 15 рейсов и отменили пять, во Внуково задержали четыре рейса и пять отменили, в Шереметьево – задержали пять рейсов и отменили два.

Точная причина изменений в расписании не называется.

Ранее в августе уже происходили массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы. Суммарно было скорректировано расписание для 36 рейсов.

На прошлой несколько российских аэропортов приостановили работу из-за пожаров в Якутии. Соседние с республикой регионы накрыло дымом, из-за этого аэропорты не могли вовремя принимать и отправлять самолеты.