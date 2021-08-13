Суд арестовал обвиняемого в совершении ДТП на улице Миклухо-Маклая

18:33
Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба Гагаринского суда
Гагаринский районный суд Москвы арестовал Илью Корнеева, подозреваемого в совершении наезда на пожилую женщину и ее внучку на юго-западе столицы.
Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте обвиняемого. В связи с этим суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 октября 2021 года.
В отношении 33-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения"). Оно находится на контроле прокуратуры Москвы.
Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.
На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину доставили в реанимацию на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
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