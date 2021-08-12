В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы

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Женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, жива, она находится в реанимации. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что женщина умерла в больнице.

В ведомстве подчеркнули, что бригады центра медицины катастроф города Москвы и бригады скорой медицинской помощи прибыли на место происшествия в течение пяти минут.

Состояние ребенка, который находился на момент аварии в автомобиле, на данный момент стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Авария произошла в четверг, 12 августа. 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

На момент столкновения в салоне автомобиля также находился ребенок. Пострадавшую женщину госпитализировали на вертолете, а девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

Ход полицейской проверки по факту столкновения автомобиля Skoda c остановкой общественного транспорта в районе Обручевский взяла на свой контроль столичная прокуратура.

Позднее пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила в телеграм-канале, что движение транспорта на улице Миклухо-Маклая после аварии восстановлено.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.