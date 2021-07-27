Пассажирский Boeing экстренно сел в Симферополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пассажирский Boeing-737 произвел экстренную посадку в Симферополе, сообщает ТАСС. Посадка прошла успешно.

На борту произошла нештатная ситуация – в двигателе были вибрации. В самолете находятся около 170 человек.

Из-за срочной посадки в зоне ожидания в воздухе над Черным морем находятся четыре самолета: два из Санкт-Петербурга и два из Москвы.

Известно, что самолет выполнял рейс из Якутии в Крым.

Ранее пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Уточнялось, что экипаж совершил посадку с одним выключенным двигателем, такое решение было принято согласно инструкциям.

На борту лайнера, летевшего из Минска в Анталью, находились 207 человек, включая семь членов экипажа.