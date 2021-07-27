Boeing с 165 пассажирами на борту готовится экстренно приземлиться в Симферополе

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Boeing, на борту которого находятся 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в экстренных службах, причиной посадки воздушного судна стали неполадки в одном из двигателей.

Известно, что самолет выполняет рейс из Якутии в Крым.

Ранее пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Уточнялось, что экипаж совершил посадку с одним выключенным двигателем, такое решение было принято согласно инструкциям.

На борту лайнера, летевшего из Минска в Анталью, находились 207 человек, включая семь членов экипажа.