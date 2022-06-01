Сомнолог перечислил вредные для организма позы во сне

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Австралийские ученые в рамках исследования способов борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), которым страдал в том числе знаменитый физик Стивен Хокинг, пришли к выводу о пользе сна на боку. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты выяснили, что для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями нужно улучшать работу глимфатической системы, чему способствует сон на боку. Утверждение о пользе такой позы для сна сразу распространили СМИ, однако исследование проводилось на мышах, из-за чего применять его результаты в отношении людей не совсем верно.

По словам врача-сомнолога Александра Калинкина, в настоящее время есть только одна научная работа о позах во время сна у людей. Из нее следует, что сон на спине негативно влияет на продолжительность жизни. Предполагается, что это обусловлено проблемами дыхательной системы: например, если человек страдает апноэ, то положение на спине усугубит недуг, что, в свою очередь, приведет к гипоксии и ухудшению работы мозга.

О пользе сна на боку данных нет, однако известно, что сон на правом боку противопоказан людям с проблемами ЖКТ: в такой позе желудочный сок может попадать в пищевод, верхние дыхательные пути и даже в легкие. Самое плохое положение для сна – на животе. В такой позе сдавливаются внутренние органы.

"В большинстве случаев положение на боку действительно можно считать оптимальным. При этом многие не могут контролировать себя во время сна, часто переворачиваются, спят в любом положении. У меня, например, есть пациенты, которые ночью забрасывают руки вверх", – отметил Калинкин.

Научиться контролировать позу во время сна невозможно, утверждает врач. Однако организм сам способен выбрать нужное положение в зависимости от имеющихся у человека заболеваний, подытожил специалист.

Ранее врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, что восьмичасовой сон является естественным антидепрессантом. При этом, по ее словам, важно ложиться и вставать в одно и то же время, например, в 23:00 и 07:00 соответственно. В таком случае гормональная система работает максимально эффективно, восстанавливаются мозг и мышечная система.

