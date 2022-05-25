Эксперт предупредил о последствиях недосыпа

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Постоянный недосып может привести к снижению иммунитета человека и росту рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявил врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин.
"А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний. Поэтому и говорят, когда человек болеет, нужно больше спать", – приводит его слова "Лента.ру".
Кроме того, из-за недостатка сна падает концентрация, скорость реакции, ухудшаются мыслительные процессы, а также наблюдается дневная сонливость.
Эксперт подчеркнул, что человек с недосыпом больше подвергнут воздействию вирусов. Главным правилом гигиены сна Калинкин назвал соблюдение режима.
Сомнолог рекомендовал людям с ненормированным рабочим графиком стараться соблюдать какой-то режим.
"Разве что, если человек постоянно работает в ночь, а днем отдыхает, стоит перейти на этот режим полностью, отказаться от социума", – пояснил он.
Ранее заслуженный врач РФ, врач-кардиолог, эксперт по здоровью Coral Club Владимир Подхомутников сообщил, что ночные бодрствования могут стать причиной депрессии и тревожного состояния.
Эксперт отметил, что в молодости организм быстро справляется с последствиями бессонницы, однако со временем начинает снижаться работоспособность, копится усталость, а также начинаются проблемы с памятью и концентрацией внимания.
"Доктор 24": мифы о сне
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