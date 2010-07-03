Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

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Владимир Путин выразил мнение, что сильно ограничивать рост цен на моторное топливо нельзя, так как это затормозит развитие нефтепереработки в России, передает ТАСС.

"Совсем завинтить, задушить – это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", – сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Президент подчеркнул, что рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, с 10 по 14 июня средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно. Они составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр. Причем на Дальнем Востоке темпы роста цен были более ощутимыми, чем в других регионах. В ДФО стоимость Аи-92 повысилась на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 подорожал на 67 копеек и стал стоить 47,51 рубля за литр.

В начале апреля правительство РФ и десять ведущих нефтяных компаний подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозили до июля. Нефтяники пообещали сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле.

В конце мая Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка назывались сокращение объема производства, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.

