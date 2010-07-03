Медведев поручил разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин. Глава кабмина заявил, что при необходимости правительство примет меры.

"Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках "Газпром нефти", некоторых других", – цитирует Медведева ТАСС. По словам главы правительства, если это какой-то просто всплеск – это это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения.

Козак заверил, что уже вечером в понедельник обсудит этот вопрос с представителями нефтяных компаний.

Ранее СМИ сообщили, что, по данным Thomson Reuters Kortes, с 10 по 14 июня средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно. Они составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, причем на Дальнем Востоке темпы роста цен были более ощутимыми, чем в других регионах. В ДФО стоимость Аи-92 повысилась на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 подорожал на 67 копеек и стал стоить 47,51 рубля за литр.

В начале апреля правительство РФ и десять ведущих нефтяных компаний подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозили до июля. Нефтяники пообещали сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле.

В конце мая Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка назывались сокращение объема производства, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.