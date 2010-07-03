Топливный союз оценил новый способ сдержать рост цен на бензин

В Независимом топливном союзе раскритиковали инициативу антимонопольщиков о регулировании объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ.
По словам главы организации Павла Баженова, регулярность и равномерность противоречат идеологии биржевой торговли.
"Очень печально, что эта мера предлагается в качестве альтернативы увеличению обязательных нормативов. Ведь именно системный недостаток объемов реализации на бирже – главная проблема оптового рынка. Поэтому в качестве одной из мер – да, это может работать, свою лепту внесет в стабилизацию оптового рынка. Но в качестве альтернативы – ни в коем случае", – цитирует эксперта ИА "НСН".
Ранее сообщалось, что ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин. В ведомстве считают, что нужно упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ. Сейчас их доля на рынке составляет 10-15 процентов.
Независимые НПЗ имеют право на налоговый вычет, если продают на бирже не менее 10 процентов нефтепродуктов, однако на них не распространяется требование о равномерности и регулярности продаж.
Ранее Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.
В начале апреля правительство РФ и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозили до июля.
По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4-1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл", "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.
Эксперты рассказали о ситуации с ценами на бензин в ближайшее время
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.