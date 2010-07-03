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16:51

Топливный союз оценил новый способ сдержать рост цен на бензин

экономика

16:51

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Фото: depositphotos/blinow61

В Независимом топливном союзе раскритиковали инициативу антимонопольщиков о регулировании объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ.

По словам главы организации Павла Баженова, регулярность и равномерность противоречат идеологии биржевой торговли.

"Очень печально, что эта мера предлагается в качестве альтернативы увеличению обязательных нормативов. Ведь именно системный недостаток объемов реализации на бирже – главная проблема оптового рынка. Поэтому в качестве одной из мер – да, это может работать, свою лепту внесет в стабилизацию оптового рынка. Но в качестве альтернативы – ни в коем случае", – цитирует эксперта ИА "НСН".

Ранее сообщалось, что ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин. В ведомстве считают, что нужно упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ. Сейчас их доля на рынке составляет 10-15 процентов.

Независимые НПЗ имеют право на налоговый вычет, если продают на бирже не менее 10 процентов нефтепродуктов, однако на них не распространяется требование о равномерности и регулярности продаж.

Ранее Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.

В начале апреля правительство РФ и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозили до июля.

По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4-1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл", "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.

Эксперты рассказали о ситуации с ценами на бензин в ближайшее время

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