Датчик сломан? Автовладельцам стали "заливать" воздух на заправках

Многие заправки в столичном регионе работают с нарушениями, утверждают общественники. Заплатив за полный бак топлива, водители на самом деле получают в лучшем случае половину.
Как рассказала телеканалу Москва 24 автолюбитель Ольга Комлова, она приехала на АЗС, заплатила тысячу рублей, а потом обнаружила, что бензина в баке не прибавилось. "Говорю: "Подождите, у меня что-то не заправилось", – вспоминает женщина. В ответ, по словам Комловой, работник АЗС заверил ее: "Нет-нет, у вас все заправилось, у вас что-то с датчиком". "Не было времени спорить – очень торопилась. И буквально я доехала до места – и бензин закончился", – добавила она.
С аналогичной проблемой пришлось столкнуться и многим другим водителям, которых заправили воздухом вместо топлива. В Федерации автовладельцев России провели исследование. В результате выяснилось, что треть всех заправок в столице и Подмосковье стабильно недоливают бензин. Как считают эксперты, бороться с недоливом непросто, но все-таки возможно.
Один из самых эффективных способов описал глава ФАР Сергей Канаев. Он посоветовал автомобилистам "потребовать, чтобы им предоставили мерник, который должен быть на каждой АЗС". Кроме того, если есть подозрение, что бензин не долили, важно обязательно сохранить чек. "Только чек может гарантировать защиту Ваших прав как потребителя", – напомнил представитель общественной организации Алексей Урецкий. "С этим чеком необходимо подойти к оператору заправочной станции и, несмотря на уговоры "датчик сломан", предъявить этот чек, сказать: "Мне не залили бензин", – пояснил он. Юристы также рекомендуют обязательно оставлять отзывы в книге жалоб и предложений.
Существуют и более радикальные способы борьбы с недоливом бензина, отметил юрист Алишер Загитов. Он предложил обманутым водителям позвонить на горячую линию правительства Москвы и обратиться в прокуратуру. "Если вам начинают морочить голову на предмет неработающего оборудования, данная бензоколонка вообще должна быть закрыта. В таком случае Роспотребнадзор имеет право приостановить работу колонки на 90 суток", – подчеркнул эксперт.
Ольге Комловой не пришлось прибегать к радикальным методам, чтобы добиться справедливости. "Мне ответили из топливной компании, извинились, вернули деньги и подарили полный бак бензина", – сообщила она.
Однако риск купить воздух по 40 с лишним рублей за литр остается, предупреждают автоэксперты. Они рекомендуют в любой ситуации с нарушением прав потребителя не только сохранять чеки, но и снимать происходящее на телефон. Тогда, если дойдет до суда, дело с большей вероятностью решат в пользу потерпевшего.
Ранее Росстандарт предложил ввести штрафы за недолив топлива на АЗС. Автозаправочные сети призвали штрафовать на 1% от годового оборота при первом нарушении, а во второй раз – уже на 3%. Эту инициативу одобрили в Госдуме.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.