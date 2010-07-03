Датчик сломан? Автовладельцам стали "заливать" воздух на заправках

Многие заправки в столичном регионе работают с нарушениями, утверждают общественники. Заплатив за полный бак топлива, водители на самом деле получают в лучшем случае половину.

Как рассказала телеканалу Москва 24 автолюбитель Ольга Комлова, она приехала на АЗС, заплатила тысячу рублей, а потом обнаружила, что бензина в баке не прибавилось. "Говорю: "Подождите, у меня что-то не заправилось", – вспоминает женщина. В ответ, по словам Комловой, работник АЗС заверил ее: "Нет-нет, у вас все заправилось, у вас что-то с датчиком". "Не было времени спорить – очень торопилась. И буквально я доехала до места – и бензин закончился", – добавила она.

С аналогичной проблемой пришлось столкнуться и многим другим водителям, которых заправили воздухом вместо топлива. В Федерации автовладельцев России провели исследование. В результате выяснилось, что треть всех заправок в столице и Подмосковье стабильно недоливают бензин. Как считают эксперты, бороться с недоливом непросто, но все-таки возможно.

Один из самых эффективных способов описал глава ФАР Сергей Канаев. Он посоветовал автомобилистам "потребовать, чтобы им предоставили мерник, который должен быть на каждой АЗС". Кроме того, если есть подозрение, что бензин не долили, важно обязательно сохранить чек. "Только чек может гарантировать защиту Ваших прав как потребителя", – напомнил представитель общественной организации Алексей Урецкий. "С этим чеком необходимо подойти к оператору заправочной станции и, несмотря на уговоры "датчик сломан", предъявить этот чек, сказать: "Мне не залили бензин", – пояснил он. Юристы также рекомендуют обязательно оставлять отзывы в книге жалоб и предложений.

Существуют и более радикальные способы борьбы с недоливом бензина, отметил юрист Алишер Загитов. Он предложил обманутым водителям позвонить на горячую линию правительства Москвы и обратиться в прокуратуру. "Если вам начинают морочить голову на предмет неработающего оборудования, данная бензоколонка вообще должна быть закрыта. В таком случае Роспотребнадзор имеет право приостановить работу колонки на 90 суток", – подчеркнул эксперт.

Ольге Комловой не пришлось прибегать к радикальным методам, чтобы добиться справедливости. "Мне ответили из топливной компании, извинились, вернули деньги и подарили полный бак бензина", – сообщила она.

Однако риск купить воздух по 40 с лишним рублей за литр остается, предупреждают автоэксперты. Они рекомендуют в любой ситуации с нарушением прав потребителя не только сохранять чеки, но и снимать происходящее на телефон. Тогда, если дойдет до суда, дело с большей вероятностью решат в пользу потерпевшего.

Ранее Росстандарт предложил ввести штрафы за недолив топлива на АЗС. Автозаправочные сети призвали штрафовать на 1% от годового оборота при первом нарушении, а во второй раз – уже на 3%. Эту инициативу одобрили в Госдуме.