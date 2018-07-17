Росстандарт предложил ввести штрафы за недолив топлива на АЗС

Фото: ТАСС/David Tanecek

Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов сообщил о планах по введению оборотных штрафов для автозаправок, на которых недоливают топливо.

Росстандарт предлагает штрафовать на 1% от годового оборота АЗС при первом нарушении, а во второй раз уже на 3%, передает "Интерфакс".

В ведомстве приняли такое решение из-за полученных результатов общественного мониторинга, который выявил недолив топлива на заправках.

По данным мониторинга, на АЗС недоливают от 1% до 20% топлива. Абрамов отметил, что заправки, где недолив составляет более 5% "это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях".

Ранее Абрамов сообщал, что проект уже направили на рассмотрение правительства РФ. Выступая на промышленной выставке Иннопром-2018, он отметил, что сейчас АЗС наказывают оборотными штрафами лишь за низкое качество топлива.