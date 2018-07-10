В Госдуме одобрили высокие штрафы для АЗС за недолив топлива

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Предложение ввести высокие штрафы для АЗС за недолив топлива поддержали в Госдуме. Идею одобрил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Депутат назвал недолив бензина "острой социальной проблемой", которую необходимо решать. "И такие жесткие штрафы на компании, естественно, заставят внимательнее следить и за работниками, и самим быть более строгими на такие нарушения", – цитирует Емельянова Агентство "Москва".

По словам парламентария, штрафы будут эффективной мерой только при строгом контроле за ее соблюдением.

Емельянов отметил, что порой "строгость законов в России компенсируется их необязательностью к выполнению". "Очень важно, как закон будет реализовываться", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что проблемой недолива топлива на российских АЗС займется Росстандарт. Ведомству могут предоставить право на контрольные закупки топлива, чтобы выявлять случаи недолива.

В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) в ходе специального исследования выяснила, что автомобилистов обманывают примерно на 76% проверенных АЗС.