Массовый недолив бензина обнаружен на российских АЗС

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Федерация автовладельцев России (ФАР) провела расследование, в ходе которого выяснила, что около 76 процентов АЗС в России обманывают автомобилистов.

"В качестве недолива было взято расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. Недолив обнаружен на 76 процентах АЗС", – рассказала ФАР.

Исследование было проведено на фоне нестабильной ситуации с ценами на топливо. Оказалось, что АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина, а максимальный недолив составил 19 процентов. Такой показатель был зафиксирован на федеральных и региональных сетях заправок.

Показатели говорят о том, что на АЗС, где недоливают бензин, его стоимость составляет не привычные 45 рублей, а все 55 рублей за литр. Также, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

"Недолив топлива – это признак недобросовестной конкуренции. Продажа бензина по более высокой цене не соответствует требованиям технического регламента", – заключили в ФАР.

Ранее Госдума приняла решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо в связи с мировым ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля.