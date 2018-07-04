Массовый недолив бензина обнаружен на российских АЗС

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Федерация автовладельцев России (ФАР) провела расследование, в ходе которого выяснила, что около 76 процентов АЗС в России обманывают автомобилистов.
"В качестве недолива было взято расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. Недолив обнаружен на 76 процентах АЗС", – рассказала ФАР.
Исследование было проведено на фоне нестабильной ситуации с ценами на топливо. Оказалось, что АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина, а максимальный недолив составил 19 процентов. Такой показатель был зафиксирован на федеральных и региональных сетях заправок.
Показатели говорят о том, что на АЗС, где недоливают бензин, его стоимость составляет не привычные 45 рублей, а все 55 рублей за литр. Также, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.
"Недолив топлива – это признак недобросовестной конкуренции. Продажа бензина по более высокой цене не соответствует требованиям технического регламента", – заключили в ФАР.
Ранее Госдума приняла решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо в связи с мировым ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля.
На российских заправках не доливают в баки до 19% бензина
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