Госдума поддержала снижение акцизов на бензин и дизельное топливо

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают снижение в 2018 году акциза на бензин и дизельное топливо, сообщает ТАСС.
Изменения призваны стабилизировать цены моторного топлива на российском рынке. Ожидается, что нормы примут в третьем чтении на заседании 5 июля.
Согласно ним, акцизы на бензин и дизельное топливо снизятся на три и две тысячи за тонну соответственно. Также с 1 июля отменяется плановое повышение акцизов еще на 700 рублей за тонну. При этом речь пока идет о заморозке роста акцизов в 2018 году, а в 2019-м их размер пока остается прежним.
Таким образом, акцизы с 1 января 2019 года вырастут на треть: по бензину с 8 тысяч 213 рублей до 12 тысяч 374 рублей за тонну, по дизелю – с 5 тысяч 665 рублей до 8 тысяч 541 рублей за тонну.
С 18 по 25 июня на столичных автозаправках снизились средние цены на бензин. 25 июня средние цены на дизельное топливо на столичных заправках уменьшились на копейку и составили 44,28 рубля за литр. Аи-92 и Аи-95 подешевели на 7 копеек, до 42,28 и 45,72 рубля за литр.
Стоимость топлива начала увеличиваться в середине апреля 2018 года. К июню самая бюджетная марка бензина в среднем стоила 43 рубля.
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