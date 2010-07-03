Эксперты оценили изменившиеся правила оформления полиса ОСАГО

Российские автовладельцы смогут приобретать ОСАГО через маркетплейсы – специальные финансовые платформы. Стоимость полиса будет такой же, как и на сайте страховщика. Кроме того, с покупателя не будет взиматься комиссия. Рассказываем, как можно воспользоваться новой услугой и что нужно учитывать при покупке страховки через маркетплейс.
Экспресс-ОСАГО
С 19 октября вступили в силу поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Теперь водители могут приобретать полис ОСАГО через маркетплейсы (финансовые платформы).
При оформлении автогражданки с их помощью взимается комиссия, а стоимость полиса будет такой же, как и на сайте страховой компании. В маркетплейсах можно без особых усилий сравнить цены на полисы у различных страховщиков и выбрать наиболее выгодный вариант.
Как и раньше, для оформления необходима действующая диагностическая карта, водительское удостоверение и документы на машину. Если же страховка была приобретена во время ограничений из-за пандемии коронавируса, то диагностическую карту следует предоставить до 31 октября. В противном случае после ДТП страховая компания может потребовать с владельца авто возмещения ущерба.
Ранее для российских водителей ввели персонифицированные тарифы ОСАГО. Страховые компании могут использовать всю доступную информацию о водителях для формирования их рейтинга с низким и высоким уровнем риска, что отражается на цене.
В факторы, которые могут повлиять на стоимость, вошли семейное положение, наличие детей, серьезные нарушения ПДД и другие. Кроме того, с сентября расширили тарифный коридор автогражданки. В частности, пределы базовой ставки для легковых автомобилей изменились на 10% вверх и вниз и установлены в рамках от 2 471 до 5 436 рублей.
"Сделает рынок более конкурентным"
Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов считает, что нововведение положительно повлияет на ситуацию на рынке ОСАГО и сделает его еще более конкурентным.
"При покупке через маркетплейс автомобилист сможет выбрать компанию, в которой застрахует свою ответственность, и стоимость полиса. Учитывая, что у нас достаточно большой разброс в тарифном коридоре, то стоимость может существенно отличаться в зависимости от страховой", – пояснил эксперт Москве 24.
По его словам, с помощью финансовой платформы можно будет приобрести исключительно электронные полисы.
Приобрести ОСАГО в России теперь можно с помощью маркетплейсов
Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что главным изменением для автомобилистов станет отсутствие комиссии при покупке полиса в маркетплейсе.
"Я думаю, что это упростит доступ граждан к приобретению полиса ОСАГО. Все помнят историю, когда несколько лет назад было просто невозможно приобрести ОСАГО. Изменения максимально либерализуют этот рынок и познакомят с современными технологиями обычных автолюбителей", – подчеркнул эксперт.
По словам юриста, сейчас для того, чтобы приобрести электронный полис через маркетплейс, нужны только данные свидетельства о регистрации автомобиля и документы лиц, допущенных к управлению. Даже не надо присылать диагностическую карту – большинство страховщиков ее могут проверить по базе в электронном виде, заключил Воропаев.