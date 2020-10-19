Автовладельцы смогут купить полис ОСАГО через маркетплейс

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Новые правила покупки ОСАГО заработали в России, сообщает "Вечерняя Москва".
С 19 октября вступили в силу поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Полис теперь можно приобрести через маркетплейсы – специальные финансовые платформы. При покупке ОСАГО с их помощью не будет взиматься комиссия, а его стоимость будет соответствовать указанной на официальном сайте страховой компании.
При приобретении нового полиса ОСАГО необходимо предъявить действующую диагностическую карту. Если же страховка приобретена во время ограничений из-за пандемии коронавируса, то указанный документ необходимо предоставить до 31 октября.
В июле 2020 года Владимир Путин подписал два закона о маркетплейсах. С их помощью теперь можно купить услуги страховых и управляющих компаний, а также банков.
Ранее в России стали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. В частности, теперь тарифы можно сделать персонализированными. Кроме того, страховые компании могут использовать всю доступную информацию о водителях для формирования рейтинга водителей с низким и высоким уровнем риска. Это в свою очередь будет отражаться на цене. Также в личные факторы, которые могут повлиять на стоимость, вошли семейное положение, наличие детей и другое.
Также в СМИ появилась информация, согласно которой российские страховые компании предложили обязать принимать онлайн все документы на получение выплат, в том числе и ОСАГО. Отмечалось, что сейчас оформить выплаты можно только в офисе страховщика, даже если договор заключен в электронном формате.
Средние выплаты по ОСАГО могут вырасти на 14%
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