Автоэксперты оценили возможный перевод выплат по ОСАГО в онлайн

В Госдуме разработали законопроект, по которому страховщики начнут принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Предполагается, что нововведение может вступить в силу уже в январе 2022 года. Выясняем, насколько удобным будет возможный сервис и не откроется ли новая лазейка для мошенников.



Без бумажной волокиты

Группа депутатов Госдумы от "Единой России" – Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов – разработала законопроект, предполагающий введение онлайн-оформления заявлений на страховые возмещения, в том числе выплат по страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Таким образом, страховщики должны будут принимать все документы на получение выплат в электронном виде.

Кроме того, в случае с ОСАГО законопроект дает возможность осмотра транспортного средства компанией на расстоянии с помощью обмена фотографиями и видео с использованием мобильного приложения или Единого портала госуслуг.

В пояснительной записке парламентарии напоминают, что сегодня уже можно оформить электронные договоры ОСАГО, каско, а также других видов страхования. Но по действующему законодательству потерпевший должен лично принести или отправить по почте в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде. Также сейчас страховщики имеют право потребовать лично осмотреть поврежденный автомобиль.

Депутаты считают, что нововведение позволит не только обеспечить оперативность рассмотрения страховых случаев, но и минимизировать возможные правонарушения в этой сфере. В случае принятия законопроекта изменения могут вступить в силу 1 января 2022 года. Для ОСАГО устанавливается двухлетний переходный период.





В прошлом году в пяти регионах страны (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан) начался эксперимент по оформлению европротокола в режиме онлайн. Чтобы зарегистрировать ДТП, нужно в мобильном приложении "Помощник ОСАГО" указать количество участников аварии (не больше двух). Оба участника должны иметь полисы ОСАГО, также не должно быть пострадавших. Страховщикам в этом случае передается вся информация с портала госуслуг (ФИО, паспортные данные) и, кроме того, дата, время, координаты и фотографии ДТП. С ноября 2020 года европротокол в режиме онлайн можно будет оформить на всей территории России.

Есть ли подводные камни?

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Москвой 24 рассказал, что нововведение должно упростить жизнь автомобилистам. Но, по его мнению, возможно, первое время система не обойдется без сбоев.

"Представьте, что на месте ДТП вы можете отправить все данные и через какое-то время вам сообщат, что вас приглашают в сервис для ремонта. Это очень удобно и в идеале должно работать хорошо. Подобные схемы уже во многих странах Европы работают", – подчеркнул эксперт.

При этом Моржаретто полагает, что мошенники могут попытаться обхитрить работу системы, но страховые компании должны будут пресекать их деятельность.





Игорь Моржаретто автоэксперт Мошенничество в страховой сфере во всем мире существует с давних времен. Тут задача служб безопасности самих компаний наладить работу так, чтобы отсечь злоумышленников. Для этого будут необходимы обмен данными между компаниями, связь с ГИБДД и так далее.

Автоюрист Лев Воропаев также согласен с тем, что в идеале система электронного документооборота должна упростить выплаты по страховым случаям, так как часто страховые компании "всячески препятствуют принятию документов от водителей, чтобы не платить по страховке".

"С другой стороны, если фотографии осмотра автомобиля будут направляться в электронном виде, здесь не исключены случаи мошеннических действий со стороны автовладельцев. Страховщики не могут быть уверены, что была сделана фотография именно той части автомобиля, которая пострадала в ДТП. Они и так стараются отказывать в выплате, потому что те или иные повреждения, по их мнению, не относятся к обстоятельствам данной аварии", – пояснил юрист.





Лев Воропаев автоюрист Я думаю, что это очень тонкий момент насчет фотографий. Все-таки лучше, чтобы осмотр автомобиля производился страховой компанией, чтобы не возникло возможных мошеннических действий.

Собеседник Москвы 24 пояснил, что сейчас страховые компании имеют полный спектр возможностей, чтобы установить обстоятельства ДТП. Они могут запросить все документы о ДТП у ГИБДД и потребовать автомобиль на осмотр.

Воропаев добавил, что на данный момент у автомобилистов также возникают проблемы с размером выплат для проведения ремонта от страховых компаний. По его словам, часто он не соответствует рынку, а порой стоимость работ занижается в два раза.

