Определены требования к составу данных о ДТП для передачи через приложение

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Кабмин представил новые способы оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции. Первый – с помощью мобильного приложения, старт работы которого анонсируется на ноябрь. Второй – с помощью установленного устройства, которое будет фиксировать удары, направляя данные страховщику через систему ЭРА-ГЛОНАСС. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В сервисе "Оформление европротокола онлайн", чтобы зарегистрировать ДТП, нужно указать количество участников аварии (не больше двух). Оба участника должны иметь полисы ОСАГО, также не должно быть вреда жизни или здоровью, либо иному имуществу, кроме самих автомобилей.

Страховщикам в этом случае передается вся информация с портала госуслуг (ФИО, паспортные данные), а также дата, время, координаты, фотографии ДТП.

Оформить аварию без вызова дорожных полицейских можно и сейчас, но пока необходимо передавать страховщику заполненное извещение на бумажном носителе в течение пять дней.

Ранее сообщалось, что с сентября начало работу мобильное приложение "Помощник ОСАГО" для оформления Европротокола. Новинка будет какое-то время работать параллельно с уже существующим приложением "ДТП. Европротокол". Впоследствии планируется создать единую программу для оформления электронного извещения по Европротоколу. На него и будут ориентироваться участники страхового рынка.

