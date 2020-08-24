Автоэксперты рассказали, на кого повлияют индивидуальные тарифы расчета полиса ОСАГО

С 24 августа в России к автомобилистам начинают применять индивидуальные тарифы полиса ОСАГО. С этого момента страховщики могут вводить и учитывать дополнительные факторы при определении тарифа для каждого водителя, например грубые нарушения ПДД или вождение в пьяном виде. Разбираемся, на кого повлияют нововведения и как они отразятся на стоимости полиса.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Персональный полис

В России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. До этого страховщики назначали его обобщенно с привязкой к территории региона, а также с учетом стажа водителя, наличия ДТП и мощности автомобиля.

Теперь же каждый автовладелец будет получать определенный тариф, исходя из ряда дополнительных факторов. Например, учитываются грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД), вождение в нетрезвом виде, лишение прав и так далее. Полный перечь факторов, повышающих или понижающих стоимость полиса, будет опубликован на сайте страховой компании.

В ближайшее время также хотят расширить коридор базовых ставок на 10% вверх и вниз. Для автомобилей физлиц он будет находиться в рамках от 2 471 до 5 436 рублей.



В январе 2019 года Центробанк РФ расширил тарифный коридор для базовой ставки страховки на 20% вверх и вниз. Тогда же вступили в силу поправки, которые предусматривали разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех. В зависимости от категории формировался коэффициент возраста и стажа (КВС), влияющий на стоимость полиса. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в первом полугодии 2020 года средняя премия по ОСАГО составила 5 398 рублей.

Для кого поменяется стоимость ОСАГО?

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов рассказал Москве 24, что пока для автовладельцев ничего не меняется. По его словам, дело в том, что остались "технические сложности с реализацией изменений".

"У страховых компаний до сих пор нет доступа к базе ГИБДД, чтобы узнать про тяжелые нарушения ПДД, которые могут влиять на стоимость ОСАГО. До сих пор не готов перечень факторов, которые способствовали уменьшению стоимости полиса. На сегодняшний момент ни одна компания пока не определилась с этим перечнем", – пояснил эксперт.

Едрышов отметил, что после устранения этих недоработок стоимость полиса должна будет увеличиваться для тех, кто не просто нарушает ПДД, а делает это постоянно и систематически.





Максим Едрышов руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Все надеются, что страховые разработают перечень факторов, где отсутствие нарушений будет "скидочным" фактором. Если же увеличить коэффициент только для тех, кто нарушает, и никак не поощрять тех, кто не допускает нарушений, то это неправильная индивидуализация.

Автоэксперт также добавил, что стоимость полиса будет меняться из-за расширения коридора базовых ставок, который ожидается для автолюбителей.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Среди автовладельцев и экспертов складывается мнение, что стоимость полисов увеличится, независимо от индивидуальных тарифов. У страховой компании есть право увеличить стоимость полиса как минимум на 10%, они этим могут воспользоваться", – заключил собеседник Москвы 24.

Автоэксперт Константин Лигачев также подтвердил, что пока непонятно, как новые правила расчета будут действовать на практике.

"Говоря о базе данных ГИБДД, вряд ли она будет ее предоставлять, так как база может попасть к мошенникам. Поэтому непонятно, как это будет происходить технически, но теоретически у злостных нарушителей будет повышающий коэффициент для ОСАГО", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Константин Лигачев автоэксперт Кроме того, как утверждают в страховых компаниях, каждый полис будет помечаться QR-кодом и прикрепляться к клиенту.

Лигачев добавил, что сейчас в самих страховых компаниях также дают противоречивую информацию по изменениям тарифов. В этой связи специалист подчеркнул, что "в ближайшее время все выяснится".