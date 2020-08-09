Автомобилистов предупредили о важных изменениях в транспортном законодательстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенью 2020 года вступит в силу ряд важных изменений в транспортное законодательство. Об этом сообщает "Газета.ру".

С конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Тарифный коридор базовой ставки расширится на 10%, в границах от 2 471 до 5 436 рублей. Кроме того, по новым правилам разрешат использовать индивидуальные тарифы.

30 сентября будет снято постановление об отмене техосмотра. По истечении льготного периода, для оформления полиса ОСАГО снова потребуется диагностическая карта. Оформлять ее будут только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше десяти лет (один раз в год).

Также осенью 2020 года ожидается снижение тарифов на платных дорогах. Раннее введенные повышенные летние тарифы будут действовать до 31 октября. В результате сезонного роста на отдельных участках проезд подорожал на 30%.

Еще одно изменение на платных трассах – повышение скоростного лимита до 130 километров в час. Соответственно, будет разрешено движение в пределах 150 километров в час. Пока такой порядок действует на обходе Новой Усмани на трассе М4 "Дон", а также на дороге М11 "Нева" на обходе Вышнего Волочка.

Руководитель министерства транспорта РФ Евгений Дитрих также заявил, что скоростной режим могут повысить на бесплатных автодорогах высокой технической категории.

