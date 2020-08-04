Эксперт рассказал, нужно ли пересмотреть затраты на содержание автодорог

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Вопрос об увеличении содержания региональных дорог необходимо поднимать. Об этом Москве 24 заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин, комментируя предложение о пересмотре нормативов затрат на содержание автодорог.

"Технологически это надо решать. Счетная палата права, что эту проблему подняли. На все 100%, но это решение должно приниматься на самом высоком уровне. Надо посмотреть грандиозность этих денег, ведь протяженность региональных дорог у нас около полумиллиона километров. Это колоссальные деньги", – считает эксперт.

Однако, по мнению Блинкина, нельзя изымать эти средства из бюджета, заложенного на федеральные трассы. Он заявил, что правительство еще десять лет назад определило размер выделяемых ассигнаций и это именно та сумма, которая позволяет содержать федеральные дороги в хорошем состоянии.

"Чтобы довести в регионах обеспечение дорог до федерального уровня, требуются очень большие деньги. Надо понимать, что такие средства отнимать у федеральной сети абсолютно бессмысленно, потому что на нее приходится основная часть транспортного потока в России. Надо изыскивать другие источники", – отметил Блинкин.

Ранее Счетная палата России выступила с предложением пересмотреть нормативы по затратам на содержание автодорог федерального значения. Оно было направлено в кабмин.

Аудиторская проверка показала, что на содержание километра дорожной сети федерального значения в 2019 году выделялось 2,2 миллиона рублей усредненно. При этом региональные дороги стоили значительно меньше – 288 тысяч. Эксперты отмечают, что на местные и межмуниципальные трассы выделяют примерно 29,6% от нормативной потребности средств.

В целом по России нормативным требованиям соответствуют 84,8% дорог федеральной сети и всего 44,2% – региональной.