Россиян обяжут согласовывать любой тюнинг автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 февраля жителям России придется согласовывать любое изменение в машине, в том числе переход на газобаллонное оборудование, сообщают газета "Известия".

Данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут вносить в реестр Минэкономразвития. Разрешение на тюнинг без такой записи получить не получится, как и купить нужные документы в лаборатории.

Новые правила изложены в ГОСТ 33670 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия". Сперва планировалось, что они станут обязательными 1 июля 2019 года, но срок перенесли на год, а затем на 1 февраля 2021 года.

Эксперты отметили, что нововведение может вызвать ряд проблем, поскольку число испытательных лабораторий невелико: около 20 на всю страну. К примеру, их много в Москве и во Владивостоке, но минимальное количество в регионах. В большинстве городов нет ни одной лаборатории.

Если же специалисты лаборатории выдадут документы на машину из другого региона, компания получит огромные штрафы от Росаккредитации. Как стало известно руководителю столичной исследовательской лаборатории Юрию Пархоменко, в связи с этим в правительстве рассматривают вопрос о возможности дистанционного осмотра транспортных средств, уже стоящих на учете.

НАМИ и Росстандарт разрабатывают еще один ГОСТ, согласно которому изменятся правила оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией и методы проверки единичных ТС.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. Такая возможность предусмотрена в пакете поправок в техрегламент Таможенного союза.

Уточнялось, что этот документ обяжет автомобилистов проходить повторный техосмотр даже после таких минимальных изменений, как замена магнитолы или сигнализации. Поправки в регламент также подразумевают запрет на использование в ремонте некоторых деталей, ранее бывших в употреблении.

