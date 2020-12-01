Ученые разработали приложение для прогнозирования цен на электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали приложение, которое позволяет прогнозировать почасовые цены на электроэнергию. Статью экспертов опубликовали в сборник International Russian Automation Conference (RusAutoCon).

Приложение рассматривается как сервис для широкого круга пользователей. Оно работает на основе искусственного интеллекта и позволяет выявлять скрытые закономерности в энергопотреблении.

По словам соавтора статьи, доцента кафедры "Кибернетика" ЯГТУ Олега Марьясина, "закономерности имеют сложный, нелинейный характер и отличаются для каждого регионального рынка и потребителя", что и отслеживается искусственным интеллектом и машинным обучением.

Другой ученый, советник при ректорате ЯГТУ Андрей Лукашов объяснил, что новое приложение может предсказать цены на электричество в каждый час предстоящей недели. Специалист обратил внимание на то, что в пиковые часы траты на энергию составляют около 40-45 рублей в пересчете на один киловатт в час и что с приложением можно экономить до 10% расходов.

По словам Марьясина, новейшая разработка наиболее актуальна для предприятий и организаций. Воспользоваться ей также смогут жители, которые могут непосредственно снижать или повышать энергопотребление в определенные периоды.

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний ранее направила в Госдуму законопроект об изменении порядка оснащения жилых домов счетчиками. Представители профессионального сообщества назвали установку контролирующих приборов нецелесообразной.

