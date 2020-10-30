Бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков в домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму законопроект об изменении порядка оснащения жилых домов счетчиками. Об этом сообщает газета "Известия".

В Ассоциации заявили, что менять счетчики необходимо либо во всем доме, либо отказаться от проекта, поскольку замена устройств в каждой отдельной квартире нецелесообразна.

В действующем законодательстве указана "точечная" замена приборов. Представители профессионального сообщества считают, что эта инициатива не несет плюсов для энергосистемы, а расходы на установку превысят потенциальную экономию.

"Стоимость этой программы в части многоквартирных домов, по самым скромным оценкам, составляет от 630 миллиардов до 1,1 триллиона рублей", – отметил начальник департамента развития розничного рынка и сетей ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Валерий Жихарев.

В ФАС также выявили, что предельно допустимый порог в тарифах на электроэнергию может вырасти сверх разрешенного, если в домах будут установлены умные счетчики. При этом в противном случае существует вероятность, что за более низкие тарифы для населения будут "расплачиваться" предприятия – в силу так называемого перекрестного субсидирования.

В России с сентября изменились правила поверки бытовых счетчиков. Теперь вместо бумажного свидетельства специалист будет вносить запись в электронный реестр Росстандарта.

