Установку счетчиков могут включить в оплату услуг ЖКХ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти РФ поручили профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости установки счетчиков в коммунальные платежи граждан. Запросы были направлены в ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на поручения вице-премьера Юрия Борисова.

Согласно информации СМИ, поручения надо исполнить до 19 ноября. Из документа следует, что "факторы, связанные с организацией учета электроэнергии" могут вывести из-под ограничений роста общего платежа, ограниченного предельными индексами.

Ожидается, что профильные министерства представят проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы. В результате будет составлена итоговая сумма, на которую можно повысить общий платеж россиян за ЖКХ.

По данным издания, дополнительную нагрузку на потребителей оценивают в 60 миллиардов рублей в год.

Ранее были названы регионы РФ с самыми низкими расходами на услуги ЖКХ. В среднем, по словам экспертов, по стране в 2019 году расходы семьи на оплату коммунальных услуг составили около 4,8 тысячи рублей в месяц.