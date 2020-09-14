Названы регионы РФ с самыми низкими расходами на услуги ЖКХ

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Жители Республики Алтай, Курганской области и Республики Тыва меньше всех в России платят за услуги ЖКX. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство провело собственное исследование, по результатам которого выяснилось, что в этих регионах на коммунальные услуги жители в среднем тратят менее 2,6 тысячи рублей. При этом больше всего за услуги ЖКХ платят жители Магаданской области (8,7 тысячи рублей), Москвы (7,7 тысячи) и Ненецкого автономного округа (7,6 тысячи).
В среднем, по словам экспертов, по стране в 2019 году расходы семьи на оплату коммунальных услуг составили около 4,8 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что по сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.
Эксперты полагают, что в нынешнем году можно ожидать некоторые изменения в структуре потребительских расходов из-за коронавируса. По их мнению, затраты в первую очередь снизятся на путешествия, развлечения, кафе, рестораны и на другие крупные покупки.
Ранее газета "Известия" сообщала, что штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами увеличатся в разы после вступления в сентябре законопроекта Госдумы.
Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей; при повторном нарушении – от 15 до 30 тысяч рублей. Отмечалось, что Минстрой поддержал инициативу, но предложил убрать из документа наказания для юрлиц.
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