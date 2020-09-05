Производитель лифтов в Москве установил новый рекорд

Фото: пресс-служба Карачаровского механического завода

Карачаровский механический завод (КМЗ) установил рекорд среди российских предприятий по выпуску лифтов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

К 873-летию столицы производитель выпустил 270-тысячный лифт.

"За семь месяцев все московские лифтостроители выпустили почти девять тысяч единиц оборудования. Это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше трети этого объема пришлось на Карачаровский механический завод", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эксперт отметил, что с начала 2020 года предприятие расширяется. Завод активно нарабатывает объем заказов, а также расширяет рынки сбыта, что и позволило обновить российский рекорд.

На предприятии сейчас работает 1032 человека, штат удалось сохранить даже на фоне временных ограничений, вводимых из-за пандемии коронавируса.

Завод является одним из самых крупных налогоплательщиков Москвы. Как заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в бюджет столицы от предприятия поступает до 800 миллионов рублей.

Всего с 1949 года в России произвели более 520 тысяч лифтов. Более половины от этого объема приходится на Карачаровский механических завод. Продукция этого предприятия есть и на уникальных объектах Москвы, таких как храм Христа Спасителя, мемориал на Поклонной горе и Государственный Кремлевский дворец.

В июле 2020 года заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что за период с 2021 по 2023 год в Москве планируется отремонтировать почти 4,5 тысячи многоквартирных домов. По программе капитального ремонта будут, в том числе, менять лифты.

