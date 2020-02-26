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Москва 24

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Общество

06:29

В городском округе Люберцы обновили почти 100 лифтов

город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В многоквартирных домах в городском округе Люберцы проводятся замены старых лифтов на новые. На данном этапе заменено уже 99 установок. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой главу администрации муниципалитета Владимира Ружицкого.

"В плановом режиме продолжается замена лифтового оборудования в жилых домах городского округа Люберцы. Работы в графике, жители с пониманием относятся к временным неудобствам. На сегодня в округе сдано 99 лифтов", – сообщил Ружицкий.

Отмечается, что в процессе замены находится еще 31 подъемный механизм.

Всего в округе будет заменено 130 лифтов. Полное завершение работ планируется в начале марта текущего года

Ранее стало известно о планах замены почти 400 лифтов в столичных больницах. Нормативный срок эксплуатации предыдущих установок подходит к концу.

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