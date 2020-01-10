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Москва 24

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Общество

04:34

Более 60 новых лифтов появится в домах городского округа Люберцы

город общество технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 60 новых лифтов заменят в многоквартирных домах в городском округе Люберцы до конца февраля нынешнего года. Об этом проинформировал сайт администрации муниципального образования.

"В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе заменили 69 лифтов в 30 жилых зданиях. Всего планируется к замене 130 лифтов в 39 жилых домах. Полностью завершим установку оборудования в феврале 2020 года", – передает пресс-служба слова главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого.

Он подчеркнул, что старые лифты заменяются на современные аналоги. Новое оборудование отличается повышенной безопасностью. Кроме того, Ружицкий назвал их "антивандальными и энергосберегающими".

"Новые лифтовые кабины обладают повышенным уровнем комфорта, оснащены энергосберегающими светильниками и умными датчиками, отвечающими за безопасность", – подтвердил глава округа.

Ранее сообщалось, что в Москве начнут менять лифты раньше запланированного срока. Известно, что в подъездах появятся современные подъемники отечественного производства.

В Москве начнут менять лифты раньше запланированного срока

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