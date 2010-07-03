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Город

09:01

Более 33 тысяч лифтов заменили в столице за 8 лет

город ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве утверждена программа обновления лифтового оборудования, которая рассчитана на период с 2021 по 2023 год. За это время планируется заменить 8,8 тысячи лифтов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С 2018 года город отказался от продления срока службы лифтового оборудования. Благодаря этому в 2021–2023 годы жители более 2,2 тысячи домов получат новое оборудование на три года раньше запланированного срока. Всего с 2011 года в городе заменено более 33 тысяч лифтов — это фактически четверть от их общего количества", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках столичной программы капитального ремонта специалисты обновляют кабины, двери лифтовых шахт на этажах, лебедки, противовесы, ограничители скорости и другие элементы, говорится в сообщении.

Кроме того, в лифтах предусмотрены новые панели управления, отделанные шлифованной нержавеющей сталью со встроенным увеличенным полноцветным электронным табло, речевым информатором, интеркомом и кнопками с круговой подсветкой из нержавеющей стали со шрифтом Брайля.

Ранее Бирюков сообщал, что в столице с начала года капитально отремонтировали три тысячи подъездов. По его словам, капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ в рамках региональной программы капремонта в Москве. До его включения в группу ремонт проводился управляющими компаниями.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.

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