Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

22 февраля, 13:53

Почти 400 лифтов заменят в столичных больницах

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В московских больницах и поликлиниках проведут замену лифтов. В текущем году установят 396 новых подъемников взамен тем, срок эксплуатации которых подходит к концу, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что новые установки введут в экспуатацию в 141 здании медицинских учреждений.

"Появятся лифты, адаптированные для маломобильных граждан: в них предусмотрены гонг и голосовое оповещение о прибытии лифта, панели управления расположены с обеих сторон, кнопки выбора этажей дополнены шрифтом Брайля", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На сегодняшний день специалисты уже провели обследование лифтовых шахт и сделали необходимые технические заключения. Отмечается, что монтаж оборудования будет проведен в два этапа в целях модернизации неудобства для пациентов и персонала больниц.

Новые лифты оснастят системами диспетчерского контроля и видеонаблюдения. В некоторых кабинах будут установлены дополнительные поручни и зеркала.

Ранее сообщалось о планах ремонта порядка 140 эскалаторов в метро в 2020 году. В частности, капитальный ремонт эскалаторов пройдет на станциях "Планерная", "Черкизовская", "Электрозаводская", "Воробьевы горы" и "Курская" Арбатско-Покровской линии. Текущий ремонт проведут на "Медведково", "Дубровке", "Жулебино" и других.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика