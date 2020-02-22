Почти 400 лифтов заменят в столичных больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В московских больницах и поликлиниках проведут замену лифтов. В текущем году установят 396 новых подъемников взамен тем, срок эксплуатации которых подходит к концу, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что новые установки введут в экспуатацию в 141 здании медицинских учреждений.

"Появятся лифты, адаптированные для маломобильных граждан: в них предусмотрены гонг и голосовое оповещение о прибытии лифта, панели управления расположены с обеих сторон, кнопки выбора этажей дополнены шрифтом Брайля", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На сегодняшний день специалисты уже провели обследование лифтовых шахт и сделали необходимые технические заключения. Отмечается, что монтаж оборудования будет проведен в два этапа в целях модернизации неудобства для пациентов и персонала больниц.

Новые лифты оснастят системами диспетчерского контроля и видеонаблюдения. В некоторых кабинах будут установлены дополнительные поручни и зеркала.

Ранее сообщалось о планах ремонта порядка 140 эскалаторов в метро в 2020 году. В частности, капитальный ремонт эскалаторов пройдет на станциях "Планерная", "Черкизовская", "Электрозаводская", "Воробьевы горы" и "Курская" Арбатско-Покровской линии. Текущий ремонт проведут на "Медведково", "Дубровке", "Жулебино" и других.