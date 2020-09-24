В России изменились требования к поверке бытовых счетчиков

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Правила поверки бытовых счетчиков изменились в России. Теперь вместо бумажного свидетельства специалист будет вносить запись в электронный реестр Росстандарта.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что законодательное закрепление электронных записей упростит регистрацию измерительных приборов и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти поверку счетчиков, передает ТАСС.

Как пояснил глава Росстандарта, заказчик поверки счетчиков вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись о поверке в реестре. Таким образом, он получит подтверждение выполнения поверки прибора и будет информирован о дате следующей поверки.

"Специально гражданам ничего предпринимать не нужно. Достаточно ознакомиться с ФГИС "Аршин", понять, как он работает, проверить свой прибор по индивидуальному номеру", – сказал Абрамов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг.

Помимо прочего, нововведение поможет защитить от мошенников. До конца 2020 года действует мораторий на поверки, который был введен из-за пандемии коронавируса. Пока управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, а с граждан не могут взыскиваться неустойки.

Ранее сообщалось, что штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами вырастут в несколько раз.