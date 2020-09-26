МЭР опубликовало прогноз роста тарифов на электроэнергию

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Министерство экономического развития Российской Федерации сохраняет прогноз по индексации сетевых тарифов для населения на 5% ежегодно в 2020-2023 годах. Об этом сообщается в макропрогнозе, размещенном на сайте МЭР.
"В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно", – написано в макропрогнозе.
Известно, что документ одобрили на заседании правительства. При этом цены на газ как для промышленности предполагается индексировать на 3% в год.
"В 2021-2023 годах ожидается постепенное восстановление промышленного производства. На динамику добычи полезных ископаемых будут оказывать существенное влияние параметры сделки ОПЕК+", – отмечается в прогнозе.
Ранее курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года. Что касается доллара, то он превысил отметку в 78 рублей.
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