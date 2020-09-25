Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 78 рублей впервые с 2 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, доллар вырос по отношению к рублю на 1,2% и достиг 78,1 рубля. Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Во время торгов европейская валюта дошла до отметки 91,03 рубля.

Два дня назад доллар впервые с 22 апреля вырос до 77 рублей. Курс американской валюты вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. К вечеру курс доллара составил 77,07 рубля.

В тот же день евро на Мосбирже торговалось практически на уровне 90 рублей – за единицу европейской валюты просили 89,93 рубля. Рост относительно предыдущей сессии составил 80 копеек.

