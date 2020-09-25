Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 78 рублей впервые с 2 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, доллар вырос по отношению к рублю на 1,2% и достиг 78,1 рубля. Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Во время торгов европейская валюта дошла до отметки 91,03 рубля.
Два дня назад доллар впервые с 22 апреля вырос до 77 рублей. Курс американской валюты вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. К вечеру курс доллара составил 77,07 рубля.
В тот же день евро на Мосбирже торговалось практически на уровне 90 рублей – за единицу европейской валюты просили 89,93 рубля. Рост относительно предыдущей сессии составил 80 копеек.
Эксперты прокомментировали ситуацию на валютном рынке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: