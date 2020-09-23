Курс доллара впервые с апреля вырос до 77 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Мосбирже впервые с 22 апреля вырос до 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс американской валюты вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. Позже продолжилась тенденция роста. Так, к 17:22 по московскому времени курс доллара уже рос на 1,26% – до 77,07 рубля.

Евро на Мосбирже торгуется практически на уровне 90 рублей – за единицу европейской валюты просят 89,93 рубля. Рост относительно предыдущей сессии составил 80 копеек.

Два дня назад евро претерпел серьезный скачок. Стоимость евро на Мосбирже тогда превысила 90 рублей. Такой показатель был зафиксирован впервые с 8 сентября текущего года.

В тот же день значительно упала стоимость нефти – на лондонской бирже ICE цена на ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 5,1%, то есть до 40,96 доллара за баррель.

