Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $41

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На лондонской бирже ICE цена на ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 5,1% – до 40,96 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
В то же время стоимость нефти марки WTI снижалась на 5,9% – до 38,89 доллара. К 18:53 Brent начала торговаться на уровне 41,31 доллара за баррель. Цена WTI была ниже закрытия предыдущих торгов – 39,36 доллара за баррель.
16 сентября цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 42,18 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI – до 40,03 доллара за баррель. Рост произошел на фоне сокращений запасов нефти в США. За минувшую неделю этот показатель снизился до 496 миллионов баррелей при прогнозе роста до 501,7 миллиона.
Цена нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель
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