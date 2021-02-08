В Минэнерго прокомментировали рост цен на электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость электричества на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) не влияет на энерготарифы для россиян, так как эти показатели полностью регулируются государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минэнерго Павла Сниккарса.

"Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями", – сказал Сниккарс.

Он уточнил, что министерство не зафиксировало роста розничных цен на электроэнергию, несмотря на рост тарифов на оптовом рынке.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных за последние пять лет значений. Ассоциация "Совет рынка" сообщила, что прошлом году одноставочная цена оптового рынка (стоимость электроэнергии на сутки вперед и стоимость мощности) в европейской части РФ и на Урале увеличилась на 3,4%, составив 2,54 тысячи за 1 мегаватт-час. Отмечается, что в течение года стоимость электроэнергии уменьшилась, при этом стоимость мощности, наоборот, увеличилась.