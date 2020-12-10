В 2021 году тарифы на ЖКУ в России поднимутся на 4%

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В 2021 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем по России поднимутся на 4%, сообщает газета "Известия".

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев уточнил, что повышение произойдет 1 июля. Это касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора. С 1 же января рост платежей не предусмотрен.

Кабмин утверждает для каждого региона свой предельный индекс, то есть порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги. В разных субъектах он отличается. К примеру, в Чечне установлен порог 6,5%, в Якутии – 6%, в Новгородской области – 6,4%, в Мурманской – 3,2%, в Магаданской – 3,8%, в Пензенской – 3,4%. При этом ФАС постоянно мониторит соблюдения установленных правительством индексов.

В Минстрое подчеркнули, что из-за строгого тарифного регулирования у предприятий ЖКХ почти не остается средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Уровень изношенности коммуникаций в среднем по стране составляет около 60%, поэтому даже поддержание текущего состояния требует значительных средств, отмечают в министерстве.

Подтверждает это и эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, для жилищно-коммунального комплекса плата за ЖКУ остается единственным источником доходов помимо дотаций из бюджета.

В связи с этим он считает, что индексация неизбежна из-за инфляции, колебаний цен на топливном рынке, необходимости проводить ремонт инфраструктуры и выплачивать заработную плату работникам.

Ранее Минстрою предложили продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный заявил, что угроза коронавируса, из-за которой ранее ввели послабления, сохранится и в следующем году, поэтому, считает парламентарий, мораторий надо продлить.

Сейчас, согласно постановлению правительства, взыскание неустойки приостановлено до 1 января 2021 года. Эта мера была предпринята в условиях роста социальной напряженности, а также безработицы. Сегодня число безработных в России достигает 4,8 миллиона человек.

Он призывает продлить действие моратория до тех пор, пока ситуация с пандемией не изменится – как минимум до середины 2021 года.

