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Экономика

09:23

Стоимость электроэнергии в РФ достигла максимума за последние 5 лет – СМИ

экономика

Фото: depositphotos/grigvovan

Оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных за последние пять лет значений, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на обзор ассоциации "Совет рынка".

В документе говорится, что в прошлом году одноставочная цена оптового рынка (стоимость электроэнергии на сутки вперед и стоимость мощности) в европейской части РФ и на Урале увеличилась на 3,4%, составив 2,54 тысячи за 1 мегаватт-час. Отмечается, что в течение года стоимость электроэнергии уменьшилась, при этом стоимость мощности наоборот увеличилась.

По данным газеты, в первой ценовой зоне цены на РСВ упали на 6%, достигнув 1,199 тысяч рублей за 1 мегаватт-час, а во второй они снизились до 859,5 рубля. Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин подчеркнул, что цены упали в результате снижения спроса в Единой энергосистеме, увеличения объема ценопринимания и роста выработки ГЭС.

Цены на мощность в первой зоне увеличились на 14,3%, составив 888,4 рубля за 1 мегаватт-час, а во второй зоне они поднялись до 652,2 рубля. Уточняется, что в платеж за мощность входят надбавки за строительство электростанций.

В ассоциации "Совет рынков" предположили, что в текущем году стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале вырастет на 3,8%, а в Сибири – на 13,4%. В "Сообществе потребителей энергии" подчеркнули, что такие показатели говорят о том, что энергорынок работает не в правильном русле, усугубляя спад и замедляя восстановление экономики.

В декабре прошлого года спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил развитие энергетики в стране. Он заявил, что успех страны – это создание технологического кластера возобновляемой энергетики, а провал – энергоэффективность.

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