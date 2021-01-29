В Финляндии представили сценарии отказа от импорта электроэнергии из России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Компания Fingrid разработала четыре сценария развития финского рынка электроэнергии. Об этом говорится на сайте компании.
Компания предоставила четыре сценария событий развития финской энергосистемы до 2035 года. Три из этих сценария предполагают значительный рост вводов ветроэлектростанций либо солнечных электростанций в стране и прекращение импорта электроэнергии.
"Сценарий Climate-Neutral Growth также предполагает, что текущее значительное влияние выплат за мощность в России на трансграничную торговлю будет исключено. Аналогичным образом в сценариях Windy Seas и Solar and Batteries предполагается отсутствие передачи электроэнергии между Финляндией и Россией", – говорится в сообщении.
По данным российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", объем электричества из России в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов киловатт-часов.
В декабре прошлого года спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил развитие энергетики в стране. Он заявил, что успех страны – это создание технологического кластера возобновляемой энергетики, а провал – энергоэффективность.
По его словам, в России появилась солнечная и ветрогенерация, промышленность по производству соответствующего оборудования, а также наука, обновляющая эту отрасль, и система подготовки кадров. Говоря о достижениях России в сфере противодействия климатическим изменениям, он отметил поддержку зеленой энергетики со стороны правительства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: