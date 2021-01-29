В Финляндии представили сценарии отказа от импорта электроэнергии из России

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Компания Fingrid разработала четыре сценария развития финского рынка электроэнергии. Об этом говорится на сайте компании.

Компания предоставила четыре сценария событий развития финской энергосистемы до 2035 года. Три из этих сценария предполагают значительный рост вводов ветроэлектростанций либо солнечных электростанций в стране и прекращение импорта электроэнергии.

"Сценарий Climate-Neutral Growth также предполагает, что текущее значительное влияние выплат за мощность в России на трансграничную торговлю будет исключено. Аналогичным образом в сценариях Windy Seas и Solar and Batteries предполагается отсутствие передачи электроэнергии между Финляндией и Россией", – говорится в сообщении.

По данным российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", объем электричества из России в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов киловатт-часов.

В декабре прошлого года спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил развитие энергетики в стране. Он заявил, что успех страны – это создание технологического кластера возобновляемой энергетики, а провал – энергоэффективность.

По его словам, в России появилась солнечная и ветрогенерация, промышленность по производству соответствующего оборудования, а также наука, обновляющая эту отрасль, и система подготовки кадров. Говоря о достижениях России в сфере противодействия климатическим изменениям, он отметил поддержку зеленой энергетики со стороны правительства.

