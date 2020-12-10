Экспорт светового оборудования Москвы вырос на шесть процентов в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Экспорт столичного светового оборудования Москвы вырос на 6,3% в 2020 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что по итогам первых девяти месяцев года столичный экспорт составил 40,24 миллиона долларов. При этом в прошлом году этот показатель составлял 37,85 миллиона.
"Столичное световое оборудование сегодня экспортируется в 78 стран мира. Ключевыми покупателями являются страны Запада и Востока, а также постсоветского пространства. Так, в структуру экспорта московского электросветового оборудования входит Белоруссия с объемом импорта на 12,46 миллиона, Казахстан – на 10,82 миллиона, Ирландия – на 2,46 миллиона, Германия – на 2,06 миллиона и Корея, для которой этот показатель составил 1,69 миллиона долларов", – отметил Ефимов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал, что в Испанию и Болгарию экспорт столичного светового оборудования вырос почти в семь раз. Для увеличения экспортного потенциала Москве оказывают помощь Центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК "Моспром" и Московский экспортный центр.
"Правительство Москвы активно поддерживает столичных экспортеров электроосветительного оборудования с помощью финансовых и нефинансовых инструментов. Экспортеры могут компенсировать затраты на ведение внешнеторговой деятельности с помощью субсидий и грантов, бесплатно принять участие в выездных бизнес-миссиях за рубежом и ведущих международных выставках, имеют возможность продвигать свою продукцию на крупнейших маркетплейсах мира и многое другое", – подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Ранее Ефимов сообщал, что в два раза увеличился несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Европу за первые девять месяцев 2020 года. Он составил 15,3 миллиарда долларов. Экспорт в Западную Европу составил 11,7 миллиарда долларов.
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