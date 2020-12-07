Столичный несырьевой экспорт в Европу увеличился в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В два раза увеличился несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Европу за первые девять месяцев 2020 года. Он составил 15,3 миллиарда долларов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Экспорт в Западную Европу составил 11,7 миллиарда долларов.

"Среди растущих позиций можно выделить электронные интегральные схемы – экспорт вырос почти в два раза, до 2,74 миллиона долларов, фармацевтическую продукцию – почти в 18 раз, до 1,17 миллиона долларов, косметику – в три раза, до 0,67 миллиона долларов", – отметил Ефимов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, ведущими рынками сбыта в Северной Европе стали Дания – поставки низковольтной распределительной аппаратуры, и Норвегия – поставки механического оборудования, техники и компьютеров. Сумма поставок в этом случае составила 2,13 миллиона долларов.

"В составе экспорта в Европу также вырос объем экспорта в страны Прибалтики, по итогам девяти месяцев он увеличился вдвое и составил 276,11 миллиона долларов. Так, объем экспорта в Латвию вырос на 31,5 процента и составил 79,15 миллиона долларов, в Эстонию поставки выросли на 418,3 процента и составили 151,18 миллиона долларов", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Отмечается, что в Латвию более всего поставляли фармацевтическую и косметическую продукции, в Эстонию – продукцию химической промышленности, медицинские приборы и устройства.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что компании-экспортеры, поставляющие продукцию в Европу, имеют возможность бесплатно участвовать в бизнес-миссиях, ведущих профильных выставках и фестивалях в рамках программы "Сделано в Москве", а также получать до 10 процентов по исполненным контрактам в виде грантов.

"Несмотря на закрытые границы, 24 анимационные студии в этом году приняли участие при поддержке города в работе традиционного кинорынка во французском Анси, она велась онлайн. По ее итогам уже заключены контракты на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, переговоры по итогам встреч продолжаются. В этом году также состоялась многоотраслевая онлайн-бизнес-миссия с участием потенциальных партнеров из Германии", – добавил Фурсин.

В реализации успешного выхода на экспорт столичным компаниям помогает центр "Моспром".

Ранее сообщалось, что экспорт мясной продукции из Москвы в 2020 году увеличился на 46,77 процента по сравнению с показателями прошлого года и составил 66,23 миллиона долларов.

