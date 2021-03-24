Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 25 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро вырос на 61 копейку, составив 91,07 рубля. Это данные площадки расчетами завтра на 07:49.

Отмечается, что в последний раз европейская валюта находилась выше 91 рубля 25 февраля 2021 года.

В то же время доллар приближается к отметке 77 рублей. Он вырос на 51 копейку – до 76,9 рубля. На старте торгов доллар снижался к рублю на 8 копеек, а евро – на 4 копейки.

Майский фьючерс на нефть марки Brent немного вырос – на 0,15%, составив 60,88 доллара за баррель. Во вторник котировки обвалились более чем на 6%.

Эксперты рассказали, что низкие темпы вакцинации от коронавируса и скепсис относительно восстановления спроса на нефть повлекли за собой падение стоимости нефти Brent более чем на 11% на неделе с 15 марта.

При этом аналитики сохраняют оптимистичные прогнозы и не считают, что цена барреля опустится ниже 60 долларов на фоне политики стран ОПЕК+.

